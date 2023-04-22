Teknolojinin gelişmesiyle birlikte seçim dönemlerimde kullanılan dil, yöntem ve araçlar da değişiklik gösteriyor. İletişim uzmanları seçim kampanyalarında kullanılan geleneksel medya ile dijital medyanın farklılıkları ile olumlu ve olumsuz tarafları değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA)- Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gül Esra Atalay seçim kampanyalarında geleneksel medya ve dijital medyanın etkilerini değerlendirdi.

GELENEKSEL MEDYADA DUYGUSAL, DİJİTAL MEDYADA DOĞRUDAN İLETİŞİM

Geleneksel medya kampanyalarının, duygusal vurgular ve geniş kitlelere ulaşma hedefiyle yapılırken, dijital medya kampanyalarının daha hedefli, etkileşimli ve ilgi çekici bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gül Esra Atalay, “Geleneksel medyada, adaylar kampanyalarını tanıtmak için gazete, televizyon, radyo gibi araçlara yöneliyor ve basın toplantıları, röportajlar ve mitingler yoluyla seçmenlere ulaşmaya çalışıyorlar. Bu süreçte adaylar, genellikle seçmenlerin duygusal yanına hitap eden söylemler ve vurgular kullanıyor.” dedi.

Seçim kampanyalarında kullanılan geleneksel medya ile dijital medyanın farklılıklarını, olumlu ve olumsuz taraflarını değerlendiren Doç. Dr. Gül Esra Atalay, sosyal medyanın günümüzde seçim kampanyaları için önemli bir araç haline geldiğini söyledi.

Doç. Dr. Gül Esra Atalay, geleneksel medya kampanyalarının, duygusal vurgular ve geniş kitlelere ulaşma hedefiyle yapılırken, dijital medya kampanyalarının daha hedefli, etkileşimli ve ilgi çekici bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA SEÇMENE ULAŞMAK İÇİN KULLANILIYOR

Dijital medyanınsa son yıllarda seçim kampanyaları için önemli bir araç haline geldiğini kaydeden Doç. Dr. Gül Esra Atalay, “Adaylar artık sosyal medya mecraları, internet siteleri ve diğer dijital platformlar aracılığıyla da seçmenlere ulaşabiliyorlar. Dijital medya, adayların seçmenlerle daha doğrudan ve interaktif bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanıdığı için avantaj sağlayabiliyor.” dedi.

DİJİTAL MEDYANIN AVANTAJI HEDEFLİ REKLAMCILIK

Dijital medyanın siyasal propaganda için en büyük avantajının hedefli reklamcılığa imkân tanıması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gül Esra Atalay, “Mikro-profilleme ile sosyal medya kullanıcılarının demografik özelliklerine, ilgi alanlarına ve hatta dünya görüşlerine göre hedefli reklamlar göstermek mümkün olabiliyor. Öte yandan bu süreçler şeffaf olmadığı için demokrasinin altını oyması açısından eleştiriliyor.” diye konuştu.

Dijital medyada kolaylıkla paylaşılan ve yayılan video ve infografiklerle adayların politikalarını ve söylemlerini daha ilgi çekici ve anlaşılır hale getirebildiklerine dikkat çeken Doç. Dr. Gül Esra Atalay, “Sosyal medyadaki akımların, moda sözcüklerin ve sloganların siyasetçiler tarafından da kullanıldığını görüyoruz” diyerek, “Sosyal medyada herhangi bir içeriğin çok sayıda kişiye ulaşabilmesi için ya çok eğlenceli ya da iyi veya kötü anlamda ilgi çekici olması gerekiyor. Siyasetçilerin de bu mecralarda daha fazla görünürlük kazanmak için eğlence (dans, mizah gibi öğeler) ya da ilgi çekmeye yöneldiğine şahit oluyoruz.” dedi.