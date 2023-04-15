Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ve bahar aylarının gelişiyle birlikte ikinci el ve düz vitesli araçlara rağbet arttıİSTANBUL (İGFA) - arabam.com , mart ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. Mart ayında ilanlarda en çok 300.000 TL’ye kadar olan araçlar yer aldı. En çok ilana koyulan araçlar da sırasıyla 2012, 2016 ve 2015 yılına ait modeller oldu. Mart ayında ilanlarda en çok düz vitesli araç sayıları arttı ve düz vitesli araçların ilan oranı %68 oldu. Mart ayı boyunca ilanlarda en çok görülen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilen ikinci el arabam.com analizi şu şekilde:

arabam.com’da mart ayında ikinci el araç ilanların %71’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %1’lik kısmı oluşturdu.

arabam.com’da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu.

İlanlara model özelinde bakıldığında mart ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Passat ve Civic oldu. Bu modelleri de sırasıyla Polo ve Fiesta takip etti.

arabam.com’da mart ayında en fazla ilan verilen araçlar, %6,9 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. 2012 model araçları da sırasıyla %6,3 ile 2016 ve %2,6 ile 2015 model araçlar takip etti. 2010 yılı ve öncesine ait araçlar ilanların ,8’ini oluşturdu.

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların %68’ini oluşturdu, otomatik vitesli araçlar ilanların %32’sini oluştururken, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların ’ünü oluşturdu.