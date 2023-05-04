Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan çalışma ile 103 ortaokul ve 56 lisede LGS ve TYT deneme sınavlarını öğrencilerle buluşturdu.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Öğrencilerin sınav pratiklerinin arttırılması hem de sınav streslerinin yatışmasına yönelik katkı sağlaması amacıyla Düzce'de deneme sınavları yapıldı.

103 ortaokul ve 56 lisede yapılan LGS ve TYT deneme sınavlarına toplam 9 bin 496 öğrencinin katıldı.

Sınavlarda başarılı olan öğrencilerin para ödüllerinin yanı sıra Ankara gezisi ile ödüllendirileceği öğrenildi.