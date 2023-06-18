Düzce Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Bisiklet Bahar Festivali etkinliği düzenlendi.DÜZCE (İGFA) - Düzce'de düzenlenen bisiklet turnuvasına ilgi yoğun oldu.

Anıtpark Meydanı'nda, her yaş grubundan vatandaşın katıldığı festival öncesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri katılımcılara trafik eğitiminin ardından reflektörlü yelek dağıttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce'nin bisiklet kullanmak için çok uygun bir kent olduğunu belirterek, "Son dönemde hava kirliliğinin arttığının farkındayız. Düzce'nin yerel kurumları hava kirliliğiyle mücadele ederken, biz de bisiklet severler olarak kulüplerimizin desteğiyle bu festivali düzenliyoruz." İfadelerini kullandı.

Daha sonra Anıtparktan hareket eden bisikletliler, 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinlik Gençlik ve Spor Merkezinin konferans merkezinde halk oyunları ve Bisiklet çekilişi ile sona erdi.