Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Kadın Erkek Eşitliği Eylem Planı (DÜKEEEP) 2023-2027” ilan edildi.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 30.03.2023 tarih ve 2023/43 sayılı kararı ile toplumsal cinsiyete dayalı iş ve meslek algısının önüne geçilmesinin amaçlandığı Kadın Erkek Eşitliği Eylem Planı'nda, kadın akademisyenlerin akademik konumlardaki varlığını güçlendirmek, üniversitede kadın-erkek eşitliğine dayalı bir anlayışla kurumsal kaynakları ve destekleri güçlendirmek planlandı.

Eylem planı, Düzce Üniversitesi birimlerince uygulama dönemleri çerçevesinde yürütüleceği kaydedildi.