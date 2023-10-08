Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor' projesi kapsamında katılımcılar bu hafta sonu Kent Ormanı Doğal Parkurunda yürüyüşe çıktı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'deki projeye bu hafta Düzce Valisi Selçuk Aslan'da projeye katılarak yurt öğrencileri ile birlikte doğada yürüyüş gerçekleştirdi.

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Otobüslerle yürüyüş parkuruna kadar getirilen öğrenciler, bölgede yaklaşık 1-2 saatlik yürüyüş yaptı.

Bu haftaki rota ise Bahçeşehir Kent Ormanı oldu. Vali Selçuk Aslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı gençlerimizle beraber Kent Ormanı - Çakırlar İlkokulu arasındaki 4.500 metrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirirken, yürüyüş sonunda Çakırlar İlkokulu bahçesinde katılımcılara kahvaltı ikramında bulunuldu.