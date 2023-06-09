Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde durdurulan bir araçta 34 bin 589 uyuşturucu hap yakalandı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Alınan bilgiye göre otoyolun Düzce geçişinde durdurulan bir araçta arama yapan ekiplerin valiz içerisinde saklı 34 bin 589 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki kişi hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan yasal işlem başlattı.

Operasyonun ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren ve Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'ın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, ekiplere teşekkür etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra bu suçu önleme faaliyetleri kapsamında geçen yıldan itibaren "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle 108 eğitim faaliyetinde 7 bin 586 kişiye ulaşıldığı öğrenildi.