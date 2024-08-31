Düzce merkeze bağlı Çamköy Mahallesi’nde yaşayan ve bayrak sevgisi ile tanınan 86 yaşındaki Adem Karagülle, Düzce Belediyesi’ne gelerek evinin bahçesinde asılı olan bayrağın eskidiğini ve yenilenmesini istediğini iletti.

Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Karagülle’nin isteği üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, temin ettikleri bayrağı evinde ziyaret ettikleri yaşlı adama teslim etti.

Ardından da Karagülle’nin evinin bahçesindeki ağaca dev bayrak asılarak isteği yerine getirildi.

Evini, arabasını ve evinin bahçesini Türk bayrağı ile donatan, cebinden de bayrak eksik olmayan Karagülle, bayrağa olan sevgisini şu sözlerle anlattı: “Bayrağı çocukluğumdan beri seviyorum. Bayraksız memleket olur mu? Nüfus kağıtsız insan olur mu? Bizim nüfus kağıdımız bayrak. Ben bayrak için ölmeye giderim. Bayrak bizim baş tacımız. Gece 03.00’te uykum kaçıyor, kafamı cama dayıyorum. Bayrağın dans etmesini izliyorum. Eşim sen bayrağa doymuyorsun diyor. Nasıl doyayım? Öyle güzel dans ediyor ki; rüzgara göre, bazen çabuk çabuk, bazen aheste aheste. Ben bayrak için ölürüm. Aklı ermeyen de deli diyor. Benim evimde devamlı bayrak dalgalansın istiyorum. Ben mezarımı hazırladım. Onun başına da bayrak astım. Bayrağa bakmaya doyamıyorum. "dedi. Ve emeği geçenlere teşekkürler etti.