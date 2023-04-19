Düzce'de Ramazan Bayramı boyunca hava durumu nasıl olacak.Alparslan Efe DEMİR - Meteorolojiden yapılan açıklamada, Arife günü ve Ramazan Bayramında ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği, sıcaklıkların yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde genellikle öğlenden sonraları ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Arife günü Bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü Bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kıyı kesimleri hariç) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.