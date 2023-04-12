Düzce'de Belediye Başkanlığı mücavir alanı sınırları içerisinde bulunan “Kent Mobilyaları ve Reklamcılığı İşi” işi 10 yıllığına "Belediye Bütçe İçi İşletmesi” tarafından yürütülecek.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Düzce Belediyesi Kent Mobilyaları ve Reklamcılığı kabiliyetleri ticari bir kazanç unsuru olarak görüldüğü ve belediye hizmetlerinin halka duyurulması ve modern bir şehir oluşturma noktasında toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla kullanılmasında kamu yararı olduğu değerlendirildiğinden alınan meclis kararı duyuruldu.

Söz konusu karara göre, Düzce Belediye Başkanlığı'na ait olan ve mücavir alan sınırları dahilinde bulunan “Kent Mobilyaları ve Reklamcılığı" işinin 10 yıl süre ile “Düzce Belediyesi Bütçe İçi İşletmesi” tarafından yürütülmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.