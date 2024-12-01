Düzce'de alınan bilgiye göre gece saatlerinde bu yana kendisiden haber alınamayan Banu T. adlı 52 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kendisinden haber alınamayan kadın, ev arkadaşı H.İ ve ev sahibi Ö.T. eve girdiklerinde koridorda cansız bedeni ile karşılaştı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi ardından ekipler evde incelme yaptı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Turan'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

52 yaşında olduğu belirlenen kadının ölüm sebebi araştırılıyor