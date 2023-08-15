Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nce drone destekli olarak huzur uygulaması yapıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Emniyet Müdürlüğü, huzur uygulamasını mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması ve polisin varlığının hissettirilmesi; aranan şahısların yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla il merkezinde ve ilçelerinde 34 Ekip 140 personelle gerçekleştirdi.

Bin 61 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı uygulamalarda, 44 işyeri ve 281 araç kontrol edilmiş 28 araca toplamda 34 bin 415 TL para cezası ayrıca 5 araç trafikten men edilmiş 2 adet aranma kaydı bulunan şahsa gerekli işlemler yapılmış 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek alınarak gerekli yasal işlemlere başlandığı kaydedildi.