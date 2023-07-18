Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri üzerine engelli kartı takarak vatandaşların manevi duygularını sömüren ve maddi yardım talebinde bulunan vatandaşlardan para dilenen İ.G. isimli duygu istismarcısını yakaladı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce Belediyesi Zabıta Karakoluna götürülmemek için direnen şahsa Çevik Kuvvet ekipleri ile müdahale etti.

Zabıta memurları üzerinden çıkan bin 566 TL nakit paraya el koydu.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, özellikle kent merkezinde vatandaşları rahatsız ederek manevi duygularını sömüren ve para dilenenlere karşı denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiği belirtildi.