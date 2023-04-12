Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde farklı zamanlarda yapılan asayiş uygulamalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 86 kişiyi gözaltına aldı. 15 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği uygulamalarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ele geçirildi.DÜZCE (İGFA) -Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 aylık çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Bu süre içerisinde Düzce il merkezinde umuma açık iş yerleri ve metruk alanlarda, park/bahçelerde, eğlence mekanlarında ve aranan şahıslara yönelik olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, 2 bin 626 şahsın sorgulamasının yapılarak haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 86 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları adli makamlarca 15 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Tutuklanan şahısların içerisinde haklarında 18 yıl 6 ay, 12 yıl 4 ay, 8 yıl 4 ay, 4 yıl 2 ay, 4 yıl, 4 yıl, 2 yıl 9 ay kesinleşmiş mahkumiyet cezası bulunanların da olduğu duyurulurken, bu uygulamalar sonucunda Düzce'de, 24 adet Ruhsatsız Tabanca, 6 adet Kurusıkı Tabanca, 3 adet Av Tüfeği, 2 adet Uzun Namlulu Silah, 169 adet Fişek, 8 adet Kesici/Delici alet, Sopa, 309,60 gr Skunk, Esrar, Metamfetamin, Afyon Sakızı, Uyuşturucu ve Uyarıcı madde etkisine sahip sentetik hap ve Ecstasy ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde alkol imalatı yaparak ticaretini kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda da; viski, rakı ve votka alkol kiti, çeşitli ebatlarda içi dolu şişelerde viski, 150cl şişede votka, 5 litrelik bidon içerisinde etil alkol, doluma hazır vaziyette boş cam şişe, üzerinde etil alkol yazan 5 litrelik boş bidon ele geçirildiği duyuruldu.

Çilimli İlçe Emniyet Amirliği tarafından tabelası ve ruhsatı olmayan kahvehaneye yapılan uygulama neticesinde 1200 TL para ile iskambil kağıtlarına el konularak şahıslar hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan işlem başlatıldığı ve hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın Gümüşova İlçe Otogarı'nda ekiplerce yakalandığı, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeni ile gözaltına alınarak tutuklandığı bildirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın kalmış olduğu ikamet adresi tespit edilerek söz konusu ikamete gidilmiş, ikamette bulunan bir şahsın da Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek Veya Yaymak suçundan 18 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeni ile şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.