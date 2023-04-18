Düzce Gazeteciler Cemiyeti, meslek mensuplarına maddi ve manevi destek olmaya devam ediyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 18 Şubat 2023 tarihinde yapılan kongre ile Gazeteciler Cemiyeti yönetimini devralan Yönetim Kurulu, Düzce’de basın sektöründe hizmet veren meslek mensuplarını tek çatı altında toplayarak, meslek kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cemiyete gelir elde etmek amacıyla oluşturulan sponsorluklardan ve bağışlardan elde edilen gelirleri, ilk etapta gazete, televizyon ve internet sitelerine dağıtan Cemiyet, Ramazan Bayramı öncesi üyelerine de destek oluyor.

Meslek emekçilerinin, hem gelirlerini arttırmak hem de mesleki eğitimler vermek için çalışma yaptıklarını belirten Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş, Şubat ayından bu yana yapılan çalışmalarla üyelere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

100'E YAKIN ÜYEYE 1.500 TL NAKİT DESTEK

Elde edilen geliri öncelikle gazete, televizyon ve internet sitelerine dağıtarak maddi anlamda destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Keleş, "Ramazan Bayramı öncesi tüm çalışan üyelerimize destek olmak içinde bir çalışma yaptık. Yine bağış ve sponsorluklarla elde ettiğimiz geliri 100’e yakın üyeye bayram öncesi nakit bin 500’er TL olarak hediye ettik. Amacımız tüm üyelerimizin önce maddi olarak rahatlaması ve mesleğini daha rahat koşullarda icra etmesine destek olmak. Bundan sonraki süreçlerimizde mesleki eğitim çalışmalar ve farklı etkinliklerle meslek mensuplarımıza desteğimiz sürecek. Cemiyetimize üye olmak isteyen tüm meslektaşlarımıza kapımız sonuna kadar açık” diye konuştu.