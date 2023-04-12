Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına geçit vermedi.Ece KILIÇARSLAN / DÜZCE (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile ilgili olarak düzenlediği operasyonda Çilimli İlçesi Yeşil Mahallesinde bir iş yerinde yapılan aramalarda elektronik sigara, 8 bin 920 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, değişik gramaj ve markalarda paket tütün, 20 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık ve 4733 Sayılı Kanununa Muhalefet suçlarından adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.