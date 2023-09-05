Düzce'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekiplerince silah imal etme veya ticareti yapma konuları ile ilgili yapılan çalışmalarda iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda malzemeye el konuldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Ateşli Silahlar Yasası'na muhalefet suçu kapsamında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce Silah İmal Etme veya Ticareti Yapmak konuları ile ilgili olarak çalışma başlatıldığını duyurdu.

Düzce'de Kültür Mahallesi Bedrettin Maradit Sokak üzerinde bir ikamet ve iş yerinde yapılan aramada; H.S ve M.B isimli şahıslara ait 8 adet silah gövdesi 13 adet silah üst kapağı 3 adet kabza sırtlığı, 4 adet şarjör, 7 adet Silah Horozu, 3 adet Tetik, 4 adet gövdeye tespit pimi, 5 adet silah yayı, 2 adet namlu yapmak üzere kullanılan boru parçası, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet namlu, 11 adet silah yapımında kullanılan matkap ucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 6136 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.