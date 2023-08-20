Düzce'nin Akçakoca ilçesinde arazi meselesi yüzünden husumetli olan bir kişi ağabeyini tabanca ile ateş etmek suretiyle, yeğenini ise başına silah kabzası vurmak suretiyle yaralayarak firar etti. Şüpheli S.K. tabanca ile birlikte gözaltına alındı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -Düzce'nin Akçakoca ilçesi Tepeköy Köyü'nde şüpheli S.K.'ın aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan ağabey maktül H. K.'a tabanca ile ateş etmek suretiyle, yeğeni olan müşteki K. K.'ın başına silah kabzası vurmak suretiyle yaralayarak olay yerinden firar etti.

Yaralı şahıslar olaya müteakip kendi imkanlarıyla Düzce Araştırma Hastanesi'ne giderken, H.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri ve çevresinde Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT ve sivil ekipler görevlendirildi.

Yapılan araştırmalarda arazi kesiminde yapılan aramada şüpheli S. K.olayda kullandığı bir adet ruhsatsız ve bir adet ruhsatlı olmak üzere 2 adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.