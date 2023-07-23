Düzce'de şüphelenilen bir araçta yapılan kontrolde 13 parça halinde toplamda 6 kilo 488 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında yürütülmekte olan soruşturma sonucunda; Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durumundan şüphelenilen 16 NYM 47 plakalı aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki 3 şüphelinin üzeri ile eşyalarında arama yapan ekipler, 13 parça halinde toplam 6 kilo 488 gram "skunk" ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.