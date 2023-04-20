Düzce'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araçtaki iki şüpheli tutuklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durduruldu.

Araçta bulunan S.G. ve O.Ş. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada Ecstasy hap ve Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 165 TL para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.