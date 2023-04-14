Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, 14…. Plakalı araçta bulunan S.P, O.D, M.A.Ö ve M.D isimli şahların, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, Metamfetamin, Sentetik Kannabinoid, Ecstasy Hap, Sentetik Ecza, Hassas Terazi, Ruhsatsız Tabanca ve 9 adet fişek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlılar hakkında ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak “tan adli işlem başlatıldı.