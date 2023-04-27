Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada 5 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi tutuklandı.Funda ŞAHİN / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, teknik ve fiziki takip sonucu Darıcı Mahallesi'nde durumundan şüphelenilip durdurulan iki araçta yapılan aramada 6 bin 631 Sentetik uyuşturucu hap 19 bin 605 Lira, 1000 Dolar ve 100 Euro ele geçirildi.

Araçlardaki 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen 5 şüpheli, savcılıkça "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçuna karıştıkları gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.