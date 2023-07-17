Düzce'de durdurulan şüpheli araçtaki iki şahıs 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yürütülmekte olan soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür Mahallesi üzerinde 81 ACS 854 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçtan inen M.T ve Ö.İ adlı şahısların üzerinde yapılan aramada; 840 adet Sentetik ecza, 3 gr. Metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.