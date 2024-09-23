Düzce'de yağışlı hayada saatlerde açık bırakılan fıskiyeler görenlere pes dedirtti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Dün akşamdan buyana yağışlı olan Düzce'de sulama fıskiyelerinin saatlerce açık ve çimleri sulayan görüntüleri vatandaşlar arasında trajikomik bir mizah konusu oldu.

Daha bir hafta önce su sıkıntısı olduğunu ve tasarruflu su kullanılmasının gerektiğini açıklayan Düzce Belediyesi bugün gece boyun yağan yağış altında çim suladı.

Durumu gören vatandaşlar telefonlarıyla durumu kayıt altına aldı.

Şimdi konuyla ilgili Düzce belediyesi nasıl bir açıklama yapacak merak konusu oldu.