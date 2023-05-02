Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri, yerli ve milli otomobil TOGG ile Düzce’de şehir turu attı.Mustafa KIR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, beraberindekilerle birlikte daha sonra Millet Bahçesine geçerek ‘Anadolu Kırmızısı’ TOGG’u Düzcelilerin beğenisine sundu.

TÜRKİYE’NİN GURURU BİR PROJEDİR

Ardından basın mensuplarının karşısına geçen Özlü, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu olarak bilinen ve kısa adı TOGG olan otomobilin bugün Düzce’de olduğunu belirterek, “Bu proje saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan bir projedir. Bu projenin ilk yıllarında bende görev aldım. Türkiye’nin gururu bir projedir. Türkiye’nin ilk defa fikri ve sınai hakları kendisine ait bir aracı var. Bu aracı çok önemsiyoruz. Türkiye’nin kendi markası, kendi otomobili bugün Düzce’de. Düzceli kardeşlerimiz aracı bugün görebilecekler. Araç Düzce’de bir gün kalacak. Daha sonra Gaziantep’e gidecek. Seçimlerden önce birkaç gün yine Düzce’ye gelecek. Gün boyu Düzce’de olacak aracımızı hem içini hem dışını inceleyebileceksiniz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Program, TOGG’un teknik özelliklerine yönelik bilgilendirmenin ardından vatandaşların yerli otomobille hatıra fotoğrafı çektirmesiyle devam etti.