Düzce Belediyesi bünyesindeki Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırırken, hazırladıkları pankartlarla dilenen çocuk dilencileri yakaladı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de ekipler, Krempark AVM’nin girişinde hazırladıkları ‘Bayramlık Alır mısınız?’ pankartı ile kazanç sağlamaya çalışan çocukların topladıkları 235 TL ile melodikayı tutanakla kayıt altına alırken, çocukları ise serbest bıraktı.

Serbest bırakılmalarının ardından yeniden AVM önüne geçerek dilenmeye devam eden çocuklar, ikinci kez Zabıta ekipleri tarafından yakalanırken, topladıkları 268 TL ve 2 adet melodika tutanakla kayıt altına alındı.