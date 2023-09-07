Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü ve pazarcı esnaflarını organize ettiği sportif programda buluşturdu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde bulunan paintbal sahasında düzenlenen etkinlik öncesinde etkinliğe yönelik değerlendirmede bulundu. Düzce Belediyesi ve Zabıta Müdürlüğü ekibiyle sürekli semt ve ilçe pazarlarında beraber olduklarını belirten Başkan Yangaz, Zabıta Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri ve Zabıta Müdürümüz ile böyle bir program hazırladıklarını ve amaçlarını her platformda devlet ve halkı bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım ise, 1-7 Eylül Zabıtanın 197. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatarak, bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Müdür Yıldırım, "Zabıta Müdürlüğümüzün ekipleri ve esnafımızla pazarda değil bu kez Paintball sahasında karşılaştık. Dostluk havasında geçen bir karşılaşma oldu ve dostluk kazandı” dedi.

Dostluk havasında keyifli ve eğlence dolu dakikalara sahne olan etkinlik, dostluk havasında devam etti.