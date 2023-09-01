Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Şıralık bölgesinde yapımı tamamlanan ve bu hafta sonu Düzce Cam Düzcespor’un ilk maçına ev sahipliği yapacak olan Şehir Stadyumu'nda bir araya geldiği futbolculara destek mesajı verdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzcespor'un ilk maçına ev sahipliği yapacak olan Şehir Stadyumu, TFF tarafından da onaylandı.

1.lig takımları da burada maç yapabilecek şekilde onaylandı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Düzce’mize hayırlı olsun. Sizlerden performans, sizlerden başarı bekliyoruz. Görevde olduğum süre içerisinde hep yanınızda olacağım. Sizden bir tek ricam var yenilmeyin. Çünkü ben yenilmeyi hiç sevmem” diye konuştu.

Başkan Özlü ve beraberindeki heyet daha sonra futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.