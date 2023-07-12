Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bölgeye ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Düzce’de 9 Temmuz tarihinde yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını bildirdi.

Bakan Özdemir Göktaş, ilk tespitlere göre 13 mahalle ve 23 köyde ikamet eden 400’ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini belirtti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre hasar tespit çalışmaları devam ederken afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hane başı olmak üzere 5 bin TL’ye kadar nakdi destekte bulunacaklarını kaydeden Bakan Özdemir Göktaş, bu kapsamda Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardıklarını söyledi.