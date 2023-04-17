Ailesine hiç tepki vermeyen ve gittiği doktorlar tarafından otizm teşhisi konulan 5 yaşındaki Neslihan, yıllar sonra ilk kez yaramazlık yapınca babası adeta çocuklar gibi sevindi. Aldığı eğitimlere hiç tepki vermeyen, hayattan kopuk yaşayan Neslihan, Türk eğitimcilerin elinde ilk meyvelerini vermeye başladı.

AB vatandaşı olan ve Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Böblingen şehrinde kentinde yaşayan Ayvas Nikolov ile Züleyha Nikolova çifti, ilk çocukları Neslihan’ın hayattan kopuk olması, kendileri ile hiç iletişime geçmemesi üzerine ters giden durumu hemen fark etti. Aile ilk olarak Almanya’da doktorların yolunu tuttu. Yapılan incelemelerin ardından Neslihan’a otizm teşhisi konuldu. Aile ise hemen terapilere başlayarak Nesilhan’ın düzelmesi için çalmadık kapı bırakmadı. Almanya’da tüm imkanları denemelerine rağmen, kızlarının her geçen gün daha kötüye gittiğini fark eden aile, merkezi Kocaeli Başiskele’de bulunan Atlantis Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin Almanya Böblingen’de bulunan şubesine gitti. Aile, kısa eğitimin ardından kızlarındaki değişimi fark etti. Atlantis Danışmanlık Merkezi yetkilisi Mehmet Ali Kaşka, Almanya’da ilk müdahalesi yapılan Neslihan’ın ailesini, Kocaeli Başiskele’de bulunan doğa ile iç içe eğitimin verildiği komplekse yönlendirdi. Aile ise hiç düşünmeden Kocaeli’nin yolunu tuttu.

“Hiç bu çocuğun düzelmeyeceğini düşünüyorduk”

Bir haftadır Kocaeli’de olduğunu ifade eden baba Ayvas Nikolov, “Bir haftadır öyle gelişmeler oldu ki. Bizimle birlikte yürüyor. Göz teması süper. Sabah kalktık, suyu eline aldı, açmam için benim elime verdi. Eskiden öyle bir şey yapmazdı. Biz elinden bırakmazdık. Şimdi bizimle birlikte yemek yiyor. Eskiden bizimle yemek yemezdi. Çok tepkisizdi. Hiçbir şeyden anlamazdı. Şimdi, ‘dur’ diyorum duruyor, ‘git’ diyorum gidiyor. Eskiden bunlar yoktu. Çok kötü haldeydi. Hiç bu çocuğun düzelmeyeceğini düşünüyorduk, her yerden umudu kestik. Şükür burası önümüze çıktı” dedi.

“Umudu kestik, burada kendimize geldik”

Almanya’da aldığı danışmanlık hizmetlerini anlatan baba Ayvas Nikolov, "Almanyada Ergoterapi var, 45 dakika. Haftada 2-3 kere gidiyorduk hiç bir şey. Logopedi’ye gittik gene bir şey olmadı. İki sene umudu kestik. Ancak ilk 2 ay Atlantis’in Böblingen şusebinde, sonra Kocaeli’de bir haftada çok iyi gelişim oldu. Ben kendim inanamıyorum, bu çocuk nasıl akıllı. Eskiden kırar, dökerdi. Bizimle yemek yiyor. Bizimle bir oturuyor. Bizi çok dinliyor. İleride daha iyi olacak” diye konuştu.

“Yaramazlık yapsın diye 3 bin kilometre yol geldim”

Kızının dolapları açtığını ve yaramazlık yapmaya başladığını söyleyen Nikolov, “Bağırdığım zaman gülerek kaçıyor. Yaramazlık yapmasına çok seviniyorum. Eskiden bunlar yoktu. Çocuklar ile oynuyor, kardeşleri ile oynuyor. Yaramazlık yapsın diye 3 bin kilometre yol geldim. Almanya’da bütün imkanlara gittim. ‘Düzelmeyecek, böyle kalacak’ dediler. İki ay Stuttgart, bir hafta Kocaeli’de eğitim aldık, şimdi sadece konuşması kaldı. 5 yaşına geldi, ilk kez bunları görüyoruz. Türkiye’de eğitim bir numara. Böyle eğitim dünyada yok” ifadelerini kullandı.

Merkezin yöneticisi Mehmet Ali Kaşka ise ailelerin disiplinli bir şekilde, haftalık olarak danışmanlık hizmetleri almasının, başarıda büyük katkısının olacağını, ailelerin bunun bilincinde olması gerektiğini belirtti.