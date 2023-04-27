Teknofest Teknoloji Yarışmaları kapsamında Savaşan İHA Yarışması’nda Kocaeli Büyükşehir tarafından kurulan E-Gençlik takımı ödüle layık görüldüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmak ve ülkemizdeki milli teknoloji ekosistemini geliştirmek için kurulan E-Gençlik Teknoloji Atölyelerinde yetişen öğrenciler başarılarıyla dikkat çekiyor.

Bu kapsamda Bursa’da gerçekleşen Teknofest Teknoloji Yarışmaları çerçevesinde Savaşan İHA Yarışmasına katılan KOUSTECH takımı Hançer PT3 ile birlikte 4.’lük derecesi ve "En Özgün Yazılım Ödülü’’nü kazandı.

KOUSTECH takımı Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan E-Gençlik Teknoloji Atölyelerinde çalışma alanı, ulaşım, 3D parça baskısı ve malzeme temini alarak bu yarışmalara katıldı.

KOUSTECH TAKIMI VE EN ÖZGÜN YAZILIM ÖDÜLÜ

2017 yılında araştırma ve geliştirme çalışmalarına başlayan KOUSTECH takımı, 2019 yılında Amerika’da düzenlenen AUVSI-SUAS yarışması ile birlikte ilk yarışma tecrübesini kazandı. Kazandığı bilgi ve tecrübeler ile ülkesine dönen KOUSTECH takımı, ASELSAN ile birlikte insansız hava araçları için Güç Dağıtım Kartı geliştirdi. 2020 yılında, Hançer adı verilen insansız hava aracı için araştırma ve geliştirme çalışmalarına başlandı. 2021 yılında Hançer PT2 hava aracıyla TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Aracı yarışmasında 6.’lık derecesi elde etti. 2022 yılında Hançer PT3'ün geliştirme aşamalarına başlandı ve aynı yıl, Hançer PT3 ile birlikte TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Aracı yarışmasında 7.’lik derecesi ile birlikte "En Özgün Yazılım Ödülü" nü kazandı. Sadece bir platform geliştirmeyen KOUSTECH takımı, 2023 yılında İnsansız Hava Araçları için "Anten Takip Sistemi", "Batarya Yönetim Sistemi" ve "Paralel Link Haberleşme Sistemi" projeleri için TÜBİTAK 2209‐A programından ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden destek aldı. KOUSTECH takımı Büyükşehir’in E-Gençlik Teknoloji Atölyelerinde kendini geliştirerek, ödüller almaya hak kazandı.