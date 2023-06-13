E-ticaret platformu Trendyol’da babalar gününe özel hediye seçenekleri tüketiciyle buluştu.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Babalar Günü’nde giyimden aksesuara, kişisel bakımdan teknolojik aletlere kadar milyonlarca ürünü müşterileriyle buluşturuyor. Babaları için özel bir hediye almak isteyenler için Babalar Günü özel sayfası da kullanıma açıldı.

Platform, babalara yakışan ürünleri tek çatı altına topladı. Şık giyinmeye özen gösteren babalar için tişört, ceket, gömlek, güneş gözlüğü, saat gibi geniş hediye seçenekleri sunan Trendyol, kişisel bakımından vazgeçmeyen babalar için ise parfüm ve parfüm setleri, son model traş makineleri, saç bakım ürünlerini avantajlı fiyatlarla kullanıcıları ile buluşturuyor. Sportif babalar için spor giyiminden spor aletlerine kadar hediye alternatiflerini kullanıcılara sunan Trendyol’da teknoloji tutkunları babalar için de cep telefonları, tabletler, akıllı saat ve bileklikler gibi farklı hediye seçenekleri bulunuyor.

Tişört satışları gömlek satışlarından hızlı arttı

Platform, Babalar Günü’nde özellikle erkek hazırgiyimde milyonlarca ürünü babalarına hediye almak isteyen kullanıcılarına özel indirimlerle sunuyor. Babalar Günü’nün vazgeçilmez hediyesi olan gömlek ve tişörtler son model ve rahat kullanımlarıyla modaya ilgi duyan babaların tercihi oluyor. Trendyol’da erkek gömlek satışları Babalar Günü yaklaşırken bir önceki ayın aynı dönemine göre 2 kat artarken, erkek tişört satışları ise 3 kat arttı.