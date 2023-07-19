E5 Kara Yolu’nda seyir halindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ortada bulunan refüje çarptı ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında E5 Kara Yolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kardaş’ın kullandığı ve 8 kişinin yolcu olarak taşındığı 34 LTP 005 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta alanda bulunan refüje çarptı ve elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle 1’i sürücü olmak üzere 4 kişi yaralanırken, diğer 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de minibüste bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucuyla kaldırıldı. Bir süre tek şeride kapanan yol, minibüsün kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.