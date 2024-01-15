EasyCep, büyümesini 2023 yılında da sürdürdü. Yenileme kapasitesini artıran şirket, geçtiğimiz sene 200 bine yakın elektronik cihazı yeniledi ve cep telefonu satışlarını yüzde 71 artırdı. 2023 yılında 62 yeni mağaza ve kiosku hizmete açan şirket, istihdam oluşturmaya devam ederek çalışan sayısında yüzde 50’nin üzerinde artış kaydetti.

EasyCep, tüketicileri yenilenmiş telefon tercihinin faydaları hakkında bilinçlendirerek 2023 yılında büyüme yönünde önemli ivme kazandı. Telefon ve teknolojik ürünleri tüm tüketiciler için ulaşılabilir hale getirmeyi hedefleyen şirket, 200 bine yakın telefonu yenileyerek ekonomiye kazandırdı.

Yenilenmiş elektronik ürünlere talep arttı

“Türkiye yenilenmiş elektronik cihazları sevdi” sözleriyle yenilenmiş tüketici elektroniğine olan talepteki artışa işaret eden EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Büyüme rakamlarımız artan talebi açıkça ortaya koyuyor. 2023 yılında 200 bine yakın yenilenmiş ürünü müşterilerimizle buluşturduk. Cep telefonu satışlarında yüzde 71, bilgisayarda 7 kattan fazla, akıllı saatlerde de 4 kattan fazla artış kaydettik. 2023’te 200 bin elektronik ürün EasyCep’e yenilenmek üzere satıldı” ifadelerini kullandı.

62 yeni mağaza açtı

Şirketin uzman kadrosuna yaptığı yatırımın altını çizen Özdemir, “2023 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla birlikte 250’den fazla kişiyi ekibimize kattık. Yeni ekip arkadaşımızla birlikte geçen yıla göre istihdamımızda yüzde 54 büyüme elde ettik” dedi.

Türkiye’de Ticaret Bakanlığı lisansı ile yenileme hizmeti veren ilk şirketlerden olan EasyCep, 4 bin metrekarelik yenileme merkezinde hizmet veriyor. 2023 yılında 62 yeni EasyCep mağazası ve kiosku hizmete açan şirket, 121 fiziksel noktayla Türkiye nüfusunun yüzde 80’ine erişebiliyor. EasyCep, mağazalarının yanı sıra Migros ve CarrefourSA ile gerçekleştirdiği stratejik iş ortaklığı sayesinde, binlerce ziyaretçiye yenilenmiş teknolojiyi tanıtma fırsatı buluyor.

En çok iPhone 11 satıldı

Fiziksel mağazalarının yanı sıra internet sitesinden ve aplikasyondan da müşterilere ulaştıklarını belirten Özdemir, "Online platformumuz easycep.com, 2023 yılında 40 milyona yakın trafik elde ederken, EasyCep uygulamamız 300 bine yakın indirilme sayısına ulaştı. İnternet sitemizde ve uygulamamızda 25 binden fazla çeşitte sunulan yenilenmiş cihazları göstererek tüketicilere çok geniş bir yelpazede seçenekler sunuyoruz. Ek olarak, değerli blog içeriklerimizle müşterilerimizin teknoloji dünyalarına katma değer sağlamaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı. Gelen taleplerle ilgili rakamlar paylaşan Özdemir, en çok satılan cihazın iPhone 11 olduğunu belirtti.

"Telefon sigortası yaptıranlar 10 kat arttı"

Şirket olarak, Türkiye’yi elektronik ürünlerde güvenli ve avantajlı döngüsel ekonomiyle tanıştırdıklarını söyleyen Özdemir, “Tüketiciler, sağladığımız faydayı anlıyor ve deneyimlemek için harekete geçiyor. Sunduğumuz değer oldukça açık: Eski cihazlarını kapılarından alıp değerlendiriyoruz. Telefon alımlarında ise peşin fiyatına 12 ay taksit, 12 ay garanti ve iade imkanı sunuyoruz. Bu avantajları tanıtmaya devam edeceğiz” dedi ve sözlerine şöyle sürdürdü: “Teknolojik ürünlere erişimde müşterilerimize finansal esneklik kazandırdık. 2023’te müşterilerimizin yüzde 35’i alışverişlerini EasyCep’e özel taksit imkanlarından faydalanarak gerçekleştirdi. Kullanıcılarımızın cebini düşünüp ekonomik çözümler üretirken deneyimlerini kolaylaştırmayı atlamadık ve devreye aldığımız yeni geliştirmeler ile hizmetlerimize erişimi daha da kolaylaştırdık. 2023’te Kapında Sat servisimizi kullanan kullanıcılarımız bir önceki yıla göre 4,5 kat artış gösterdi. Senenin sonuna doğru devreye aldığımız İstanbul içi aynı gün teslimat özelliğiyle binlerce müşterimizi yeni cihazlarıyla 24 saatten az sürede buluşturduk.”

Binlerce tüketicinin EasyCare ve EasyFix’in sunduğu sigorta ve tamir hizmetlerimizle ilk defa tanıştığını ifade eden Özdemir “Yaklaşık 15 bin müşterimiz tamamlayıcı servisimizden faydalanırken EasyCare ile telefonlarını güvence altına alan kullanıcı sayısını 10 katına çıkardık” diye konuştu.

Önce Katar’a, ardından Azerbaycan’a açıldı

2023’te bölgesel bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda yurtdışına açılan EasyCep, ilk olarak Katar’da, ülkenin üç perakende devi ile anlaşma sağlayarak faaliyet göstermeye başladı. Şirket, global açılımının bir sonraki ayağında Azerbaycan’da hizmet vermeye başladı ve Azeri iletişim şirketi Azerconnect ile iş birliğine gitti.

Yeni yatırım aldı

2022 yılında gerçekleştirdiği Seri A yatırım turunda 100 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolarlık yatırım alan şirket, 2023 yılının eylül ayında, tohum yatırımcılarından biri olan Fibabanka’nın risk sermayesi fonu Finberg’den yeni bir yatırım aldı.

Deloitte Teknoloji Fast 50’de 3’üncülük ödülü aldı

Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla çok sayıda ödül alan şirket son olarak, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesine üçüncü sıradan girerek ödül aldı. Deloitte’un 1995 yılından bu yana dünya çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programının Türkiye ayağı, ülkemizin hızla büyüyen teknoloji şirketlerini belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyor ve şirketlerin son 4 yıldaki ciro büyümeleri temel alınarak oluşturuluyor.