Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ebeveyn-uzman buluşma platformu olan Momtalks ilk kez Bursa’ya geliyor. Sağlıklı, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmenin ebeveyn eğitiminden geçtiğine inanan ve ’Gelecek Aileden Başlar’ diyen Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ebeveyn-uzman buluşma platformu Momtalks’un 11.si bu yıl özel Bursa Kültür Okulları’nın ev sahipliğinde 5 Ekim’de Bursa’da düzenlenecek.

Özel Bursa Kültür Okulları tarafından organize edilen ’Gelecek Aileden Başlar’ ana temalı ’MomTalks’ etkinliği ile ikinci kez yapılacak ’Kültürlü Çocuk Festivali’ hakkında bilgilendirme toplantısı yoğun katılımıyla gerçekleşti. Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya ve MomTalks proje ortağı, aile çocuk yazarı Zeynep İşman yapılacak programlar hakkında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Türkiye’de ilkleri gerçekleştiriyoruz"

Akademik yönden öğrencilerin genel ortalamasıyla Türkiye’nin en iyilerinden birisi olduklarını ifade eden Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, "Akademik çalışmaların yanı sıra, eğitimdeki gelişmeleri ve organizasyonları da çok yakından takip ederken, ulusal organizasyonlar düzenliyoruz. Yurt içinde ve yurtdışında yüzlerce bilimsel kongre, çalıştay, konferans ve eğitim fuarına katılarak alanında, eğitim teknolojilerini geliştirme yolunda da öncülük yapıyor, çıtayı daima yukarı taşıyoruz” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde, eğitimin çeşitli boyutlarında en iyi örnekleri bulma faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Zafer Bulut, “Kıta Avrupası’nda, Amerika’da, Avustralya’da, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde yaptığımız gezi ve incelemelerle birlikte dünyanın saygın üniversiteleri Harvard, Oxford, Cambridge, MIT, Paris Sorbonne, California ve Standford üniversitelerini inceleyip, tüm kazanımları somutlaştırarak kendi kültürümüzle harmanlayıp öğrencilerimizin ve ülkemizin hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

"Ulusal çapta organizasyonların adresiyiz"

Özel Bursa Kültür Okulları olarak ulusal ölçekte organizasyonlarla alanında uzman onlarca ismi Bursa’da binlerce kişiyle buluşturduklarını aktaran Zafer Bulut, “2018, 2019 ve 2024 yıllarında üç kez düzenlediğimiz Robolution Robot yarışmalarıyla ülke genelinden yüzlerce robot projesini Bursa’da buluşturduk. Eğitimin Geleceği Üzerine Tartışmalar başlığı altında 2009- 2010 yıllarında ‘2023’ün Lisesine Üç Boyutlu Bakış’ başlığı altında ulusal katılımlı organizasyonlar düzenledik” şeklinde konuştu.

Eğitimde Değişim Konferansları’nın 10.’sunu 16 Aralık 2023’de Özel Bursa Kültür Okulları’nın ev sahipliğinde ’Değişim İçin: Yeniden Okul’ temasıyla gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Bulut, "MomTalks, bu anlayışla düzenlediğimiz organizasyonların yeni bir halkası olacak. Bu tarz ulusal organizasyonları düzenlemekten ve katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü gelişime, yenilenmeye önem veriyoruz. MomTalks hazırlık sürecinde çok verimli bir işbirliği yaptığımız Dr. Bahar Eriş ve Sayın Zeynep İşman’a ve ekibimize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

"MomTalks yeni ufuklar açacak"

Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya ise, ulusal çapta yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu duyduklarını söyledi. Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ebeveyn-uzman buluşma platformu MomTalks programının dopdolu bir içerikle Bursa’da yapılacağının altını çizen Yıldırım Bey Sırakaya, “MomTalks, 5 Ekim 2024 Cumartesi günü Bademli Kampüsümüzde gerçekleştirilecek. MomTalks’ın bu yıl Bursa’da yapılmasından dolayı fikir annesi eğitimci Dr. Bahar Eriş ve MomTalks proje ortağı, aile çocuk yazarı Zeynep İşman’a teşekkür ediyoruz” dedi.

“Çocuklar eğlenerek öğrenecek”

Ekim ayında gerçekleştirilecek diğer bir önemli etkinlik olan “Kültürlü Çocuk Festivali” hakkında da bilgiler veren Yıldırım Bey Sırakaya, “İlkini 25 Mayıs 2024’te yaptığımız ‘Kültürlü Çocuk Festivali’nin 2.’sini 19 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Yine, çocukların aileleriyle birlikte katılabilecekleri, unutulmayacak hatıralara ev sahipliği yapacak bir festival günü olacak. Sanat, bilim ve oyun atölyeleriyle çocuklar hem öğrenecek, hem de çok eğlenecek. Gelişime ve yenilenmeye önem vererek ulusal ölçekte organizasyonları düzenlemekten ve katılmaktan mutluluk duyuyoruz” diyerek konuşmasını bitirdi.

“MomTalks çocuk gelişiminde önemli bir rehber”

MomTalks proje ortağı, aile çocuk yazarı Zeynep İşman da Özel Bursa Kültür Okulları’nın organizasyona ev sahipliği yaptığı için memnuniyet duyduklarını söyledi. MomTalks’un 2017’den bu yana Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı uzman ve ebeveyn buluşma platformu olduğunu söyleyen Zeynep İşman, MomTalks’un amacının, ebeveynlerin geleceği şekillendirmedeki rolü ve eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti.

Zeynep İşman, MomTalks olarak bugüne kadar Doğan Cüceloğlu, Yankı Yazgan, Şermin Yaşar, Özgür Bolat, Nil Karaibrahimgil, Azra Kohen, Doğa Rutkay Kamal, Judith Malika Liberman, Sinan Canan, Nihan Kaya, Mümin Sekman, Esra Akkaya, Deniz Bayramoğlu, Ümmiye Koçak ve başka pek çok değerli ismin konuşmacının katıldığı programlar düzenlediklerini hatırlattı. Pandemi döneminde 2020’den bu yana online ortamda da varlıklarını sürdürdüklerini belirten Zeynep İşman, online olduğu için etkinliğin kapsamının genişleyerek fark oluşturan yabancı uzmanları da Türkiye’den ebeveynler ve eğitimcilerle buluşturduklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.