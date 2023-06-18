Afetten etkilenenler için harekete geçen Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), ilk Çocuk ve Aile Merkezi'ni Adıyaman'da kurdu. Gaziantep ve Hatay'da da kurulacak merkezler; çocuklar, ebeveynler ve kadınların iyi olma hallerini destekleyebilmek için çalışmalar yapacak.ADIYAMAN (İGFA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgede yaşayanların desteklenmesi amacıyla yeni bir proje hayata geçirdi.

Proje kapsamında Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da kurulacak Çocuk ve Aile Merkezlerinde çocuklar, ebeveynler ve kadınların psikososyal yönden desteklenmesi, anne babaların ebeveynlik rollerinde güçlendirilmesi ve bu süreçte çocuklarını destekleme becerileri kazanması, genç kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Merkezlerde konteyner kentte yaşayan tüm çocukları kapsayabilmek amacıyla oyuncak ve kitap kütüphanesi kurulacak, 3-4 ve 5-6 yaş gruplarına yönelik oyun ve sanat odaklı çalışmalar yapılacak, ebeveynlerin iyi olma hallerini ve çocuklarla iletişimlerini destekleyecek oturumlar gerçekleştirilecek, konteyner kentte yaşayan genç kadınlara yönelik destek ve güçlendirme programları yürütülecek. Projeyle bir yılda 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile 2 bin 500 genç kadına erişilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk merkez, Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Mantı, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, AÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay ve AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt’un katıldığı törenle Adıyaman’da açıldı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bir dönemde olduklarını belirterek, "Afet bölgesinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şimdi de AÇEV iş birliğiyle hem çocuklara ve ebeveynlerine hem de kadınlara yönelik kapsamlı bir projeye imza atıyoruz. Proje kapsamında açacağımız merkezlerde afetten etkilenen çocuk ve kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik pek çok çalışma yapılacak. Ayrıca, bu merkezlerde AÇEV’in bilimsel temelli eğitim programlarının yanı sıra Türkiye Vodafone Vakfı’nın ‘Yarını Kodlayanlar’, ‘Dijital Benim İşim’ ve ‘Kırmızı Işık’ gibi mevcut projeleri de uygulanacak. Projenin ilk yılında hedefimiz, 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile 2 bin 500 genç kadına ulaşmak. Türkiye Vodafone Vakfı olarak bu merkezleri 2 yıl boyunca desteklemeyi hedefliyoruz. Bu projeyle, bölgede önemli bir sosyal ihtiyaca cevap vereceğimize inanıyoruz. Bölgede konteyner kentler kaldıkça, biz de burada olmaya devam edeceğiz. Tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.