İnegöl'de yakı almak için gittiği eczanenin ilaç rafında unuttuğu yaşlı kadının umre için biriktirdiği 18 bin 500 TL'yi, eczacılar buldu.

Kestel'in Ümitalan mahallesinde ikamet eden Ayşe Demir(68), 8 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde İnegöl'e geldi. İnegöl'ün Süleymaniye mahallesi Koyuncu sokakta faaliyet gösteren Eczaneye giden kadın, eczacıdan sırt ağrıları için yakı istedi. Yakıyı alan kadın, elindeki poşet içinde bulunan 18 bin 500 TL içinde parayı alıp görevliye uzattı. O sırada paralarını rafın üzerine koydu. Yakı ilacını alan kadın, rafa koyduğu parayı unutup Ümitalan mahallesindeki evine gitti. Evine gittiğinde paralarının üzerinde olmadığını fark etti. Parayı nerede düşürdüğünü hatırlayamayan kadın, polis karakoluna giderek başvuruda bulundu.

2 GÜN SONRA BULUNDU

İşyeri çalışanı Meral Şahar, rafları düzenlerken poşet içinde bir miktar para olduğunu fark etti. Şahar, polise haber verip parayı teslim etti. Polis ekipleri 18 bin 500 TL kaybeden başvuruları inceledi ve şahsı tespit ettiler. Paranın Ümitalan mahallesinde ikamet eden kadına ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, telefonla aradıkları kadını eczaneye davet etti.

MEVSİMLİK İŞÇİ KADIN UMRE İÇİN BİRİKTİRMİŞ

Parasına kavuşan Ayşe Demir, "Nasıl kaybettiğimi hiç hatırlamıyorum. Ben oğlumun yanına gittim. Pazara giderken de eczaneye uğradım. İşimi halledip, pazara gittim. Pazarı düzdükten sonra Ümitalan köyüne gittim. Köye gittikten sonra parayı kontrol ettim, bir baktım para yok. Gelinimi aradım, acaba orada mı düşürdüm diye. Evi aradım, yok. Site yönetimine sordum, onlarda hiç araştırma direk polise git dediler. Karakolda da durumu anlattım. Ne kadar para kaybettiğimi sordular. 18 bin liradan fazla olduğunu söyledim. Kameralara bakarız, eğer bulunmazsa evdeki çocuklarının ifadelerini alırız dediler. Bir süre sonra beni aradılar. Paranın bulunduğunu söylediler. Mutluyum. Bu parayla Umre’ye gideceğiz. Yarısı benim, yarısı arkadaşımın. Umre’ye gitmek için tarlada çalışarak para biriktiriyoruz." dedi

Fahrettin Eniş