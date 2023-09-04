TÜİK'İn açıkladığı Ağustos ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 49,41, aylık ise yüzde 5,89 oranında artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına yönelik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Yİ-ÜFE Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 54,41 arttı

Buna göre, 4 sektörün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42 artış, imalatta yüzde 54,41 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış, ve su temininde yüzde 67,09 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise ara malında yüzde 46,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 66,46, enerjide yüzde 20,70 ve sermaye malında yüzde 64,88 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında ise, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,99, imalatta yüzde 5,41, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,16 ve su temininde yüzde 6,88 artış olarak gerçekleşti.

12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 17 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 8,21 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 99,44, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 91,41, içecekler yüzde 81,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2023

Aylık en düşük artış; yüzde 1,06 ile tütün ürünleri, yüzde 1,39 ile ana metaller, yüzde 1,79 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 21,85, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 18,93, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 18,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.