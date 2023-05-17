Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Eczacılar Odası iş birliğiyle düzenlenen ‘İstihdam Garantili Eczane Destek Personeli Eğitimi’ projesinde dersler başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte istihdama katkı sağlayacak projelerini birer birer hayata geçirmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Eczacılar Odası ile yapılan iş birliğiyle düzenlenen İstihdam Garantili Eczane Destek Personeli Eğitimi projesinde dersler başladı.

ECZANELERDE İSTİHDAM EDİLECEK

Yakın zamanda açılışı yapılacak Başkent Genç Akademi’de başlayan eğitimler 8 hafta sürecek. Eczanelerdeki eksikliklerin giderilmesi ve Başkentte istihdama katkı sağlaması amacıyla başlatılan proje kapsamında 100 kişiye eğitim veriliyor. 8 haftalık eğitimin sonunda yeterlilik sınavına girecek katılımcılardan başarılı olanlar Ankara’da faaliyet gösteren eczanelerde istihdam edilecek.

FARKLI MESLEK GRUPLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER DÜZENLENMEYE DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün, İşletme İştirakler Daire Başkanlığı Kariyer Merkezi’nin birlikte yürüttüğü proje ile ilgili şunları söyledi:

“İstihdam garantili eczane destek personeli eğitimi’ projesi kapsamında 100 kişiye eğitim verilecek. Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğümüze bağlı Büyükşehir Genç Akademi’nin ilk eğitim toplantısını gerçekleştirmekten de mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da farklı meslek gruplarından eğitim toplantıları düzenlemeye devam edeceğiz.”

Ankara genelinde yaklaşık 2 bin 200 eczanenin birinci basamak sağlık hizmeti sunduğunu kaydeden Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı da “Bu eczanelerimizde eczacıların yardımcıları ve eczane teknisyenlerimizin yanı sıra eczane destek personellerimiz de oluyor. Bu alandaki açığın kapatılması ve buradaki alanın doldurulması için Büyükşehir Belediyemizle beraber böyle bir projeye imza attık. Eczanelerimizdeki bir eksiği gidermek üzere 2 ay ve 8 haftaya yaklaşan bir eğitimle buradaki açığı kapatmaya amaçlayan bir organizasyon gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

ABB Kariyer Merkezi İdari İşler Müdürü Orhan Koçak ise “Sekiz hafta sürecek eğitim sonrasında istihdam desteği sağlayacağız. Vatandaşlarımıza meslek edindirme kısmında da Kariyer Merkezi olarak destekleyeceğiz. Katılımcılara yeterlilik sınavı sonrasında katılım belgesi verilecek. Ankara’da faaliyet gösteren eczanelere iş eşleşmesi yapacağız” dedi.