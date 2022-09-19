İnegöl de, tedavisi için gerekli olan 1 milyon 800 bin dolar toplanan SMA Tip 1 hastası Eda Baytekin (4)’in tedavisinde sona doğru gelindi.

İnegöl ilçesinde oturan Hatice Baytekin'in (30), 4 yıl önce dünyaya getirdiği kızı Eda'nın doğumundan sonra fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama görüldü. Ayaklarını hareket ettiremeyen ve emekleyemeyen minik Eda, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Eda'ya, 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen 'spinal musküler atrofi (SMA) tip 1' hastalığı teşhisi konuldu. Aile yaptığı araştırmada, Eda'nın, Macaristan ve Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı sağlayan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Baytekin ailesi, 1 milyon 800 bin dolarlık tedavi masrafları için, valilik izni ile yardım kampanyası başlattı.

KAMPANYA 640 GÜNDE TAMAMLANDI

İnegöl ilçesi başta olmak üzere çığ gibi Türkiye'ye yayılan yardım kampanyasına binlerce vatandaş destek verdi. Hatice Baytekin ve Eda'nın gönüllü anneleri tarafından sosyal medya üzerinden 640 gündür sürdürülen kampanya, 4 Ağustos akşamı Eda'nın tedavisi için gereken 1 milyon 800 bin doların toplanması ile sona erdi. Kampanyanın tamamlandığını öğrenen Eda'nın ailesi ve sevenleri ilçe merkezinde toplanarak kutlama yaptı. Araçlarla konvoy yapan grup daha sonra halay çekti. Kutlamalara Eda ve annesi Hatice Baytekin de katıldı.

TEDAVİSİ CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Eda, 17 Ağustos’ta İnegöl Belediyesi'ne ait araçla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürüldü. Türk Hava Yolları'na ait uçakla Dubai'ye giden küçük kızın tedavisinde 1 ay tamamlandı. Dün itibariyle Eda’yı sağlığına kavuşturacak olan 1 milyon 800 bin dolar değerindeki Gen tedavisi ilacı uygulandı. İlacın uygulanmasının ardından fizik tedavisinin süreceği öğrenilen Eda’nın, sağlığına kavuşma hızı 1 aylık süreçte belli olacak. Söz konusu süreçte ilacın etki etmesi beklenen Eda’da gözle görülür gelişme olması ön görüldü.

Açıklama yapan Eda’nın annesi Hatice Baytekin, “Tüm Türkiye ve yurtdışında büyük bir kampanya başlatmıştık. Kampanya başarıyla sonuçlandı. Şuan Dubai’deyiz. Bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Tedavimiz güzel şekilde devam ediyor. Fizik tedavisi devam ediyor. Gen ilacı verildi. İnşallah başarı ile sonuçlanacak ve Eda’m koşup oynayacak” dedi.