Türk edebiyatının usta kalemi Ferit Edgü, 88 yaşında vefat etti. Edgü'nün vefat haberini, yazar Metin Celal sosyal medya hesabından duyurdu. Celal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çağdaş Türk edebiyatının büyük ustalarından Ferit Edgü vefat etmiş. Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Everest Yayınları'ndan yapılan açıklamada ise "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

FERİT EDGÜ KİMDİR?

24 Şubat 1936'da İstanbul'da doğan Ferit Edgü, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Paris'te sürdürdü. 1976-1990 yılları arasında kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayımladı.

Edebiyatın çeşitli alanlarında onlarca eser verdi. "Bir Gemide" adlı kitabıyla 1979 Sait Faik Armağanı, "Ders Notları" ile 1979 Türk Dil Kurumu Ödülü, "Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı" ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü aldı.

Abidin Dino, Yüksel Arslan, Bedri Rahmi, Eren Eyüboğlu, Füreya, Aliye Berger, Ergin İnan gibi sanatçılar üzerine yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.