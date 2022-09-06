9. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin galası İnegöl’de gerçekleştirildi. Türk Cumhuriyetlerinden 6 ülkenin 7 edebiyatçısını konu alan festivalin filmleri İnegöllü sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi.

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin ilk ücretsiz halk gösterimi, İnegöl Belediyesi’nin katkılarıyla Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde yapıldı. Açılış galasına İnegöl ve Bursa’dan sanatseverler katılırken, bu yıl 2022 Türk Kültür Başkenti Bursa olması hasebiyle Türk Cumhuriyetlerinden 6 ülkenin 7 edebiyatçısını konu alan festivalin filmleri beğeniyle izlendi.

6 ÜLKEDEN 7 KALEMİN HAYATI BEYAZ PERDEYE TAŞINDI

Pazartesi akşamı 20.30’da gerçekleştirilen festivalin açılış galasında, çekimi gerçekleştirilen 7 en iyi senaryonun filmleri ve geçtiğimiz yıllara damga vurmuş Mehmet Akif Ersoy Temalı “İstiklal” filminin gösterimi yapıldı. 7-8-9 Eylül tarihlerinde Bursa Kent Meydanı AVM açık alanda gösterimlerine devam edecek olan festivalin İnegöl galası, açılış konuşmalarıyla başladı. Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, yaptığı konuşmada İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın daveti ile bu yıl da İnegöllü sanat severler ile buluştuklarını söyledi. Sürmeli, “Çekimlerini Urfa, Konya ve Bursa’da gerçekleştirdiğimiz 7 senaryo birincimizin filmlerini İnegöllü sinema severlerle paylaşıyoruz. Gösterimlerimiz boyunca yoğun ilgi ve teveccühten dolayı çok memnunuz. Sinema ve edebiyatı bir araya getirerek kendi kültürümüzün insanlarını anlamak ve anlatmak için çıktığımız bu yılki yolculuğumuzda amaç ortağımız olan Kültür Turizm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza, Bursa İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze, İnegöl Belediyesi ve kıymetli Başkanımıza sinemaya verdikleri bu kıymetli destek için teşekkür ediyoruz. Bu yıl 9. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali ile Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla Türk Cumhuriyetlerinin Edebi Şahsiyetleri alt başlığıyla 6 ülkenin 7 kalemini sinemaya taşıdık” dedi.

“SİNEMA DÜŞÜNCEYİ AKTARAN, İNSANIN AKLINA, FİKRİNE HİTAP EDEN SANAT DALLARINDAN BİRİ”

Açılış galasına katılan Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise “Bugün Türk Dünyasının yeniden gündemde olduğu bir dönemdeyiz ve bu dönemde Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu. Bu vesileyle birçok etkinlik aslında Bursa’da yapılıyor. Bugüne kadar birçok program yapıldığı gibi önümüzdeki günlerde de devam edecek programlarımız var. Dünya Göçebe Oyunları Bursa’da İznik’te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımız ve birkaç Devlet Başkanı burada olacak. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali yine Kasım ayında Bursa’da yapılacak. Türk Dünyasının sinemadaki kalbi Bursa’da atacak. Dolayısıyla payitaht şehri, Osmanlı’ya başkentlik yapmış olan Bursa’mız yeni bir kültür dünyasına ve gelecek nesillere aktaracağımız konuya ev sahipliği yapıyor. Yed-i Velayet 7 Vilayet konusuna da dikkat çekmek istiyorum. Düşünce dünyasının, ilmin, fikrin ve insanlığın bütün velayetini elinde bulunduran 7 şehirden, 7 şahsiyetten bahsediyoruz her yıl. Bu sene insani değerlerimizi de öne çıkararak Türk Dünyasındaki fikir, düşünce, sanat, edebiyat insanlarının bizi nereye götürmek istediklerini beyaz perdeye yansıtmak istedik. Çünkü sinema bugün düşünceyi aktaran, insanın aklına, fikrine hitap eden sanat dallarından biri” diye konuştu.

BASTIĞIMIZ TOPRAĞA DEĞER KATAN ŞAHSİYETLERİ TANIMALIYIZ

Son olarak katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban da “Çok kıymetli bir iş yapıyoruz aslında. Burada yerel yönetimler olarak sadece şehirlere, altyapıya, üstyapıya yatırım yapmaktan ziyade, ben insanlara yapılan yatırımı daha değerli buluyorum. Bugün burada da 9’uncusu gerçekleşen Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivaline, geçtiğimiz yıl da yine burada ev sahipliği yapmıştık. Bastığımız toprağı tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Huzur içinde yaşıyoruz, buna şüphe yok. Ama bu şehirlerin kurulmasında, yaşatılmasında, sürdürülmesinde pek çok insanın emeği olduğunu biliyoruz. Bunları tanımamız lazım, hakkı teslim etmek lazım. Türk düşünürlerimiz var, kıymetli isimlerimiz var. Nihayet itibariyle değer katan insanları, sorumluluk alan insanları tanımanın da vazifemiz olduğunu düşünüyorum. Bugün bu organizasyona katkı sunan, yarışmaya katılarak değer katan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından 55 dakikalık kısa film gösterimi gerçekleştirildi. Filmler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.