Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Konyaspor maçında hat-trick yaparken, bu başarıyı bu sezon ikinci kez tekrarladı. Dzeko, ligdeki gol sayısını da 16’ya yükseltti.

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Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 7-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, kaydettiği 3 golle maça damga vurdu. 37 yaşındaki futbolcu, 11. dakikada penaltıdan takımını 1-0 öne geçirirken, 32 ve 40. dakikalarda fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon Fenerbahçe’yi attığı gollerle sırtlayan Dzeko, ligdeki gol sayısını da 16’ya yükseltirken, bu sezon ikinci kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Bosna Hersekli forvet Pendikspor müsabakasında da 3 kez fileleri havalandırdı. Dzeko, Süper Lig’in gol krallığı listesinde uzun zamandır zirvede yer alıyor. Dzeko’nun bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunuyor.

Mücadeleye 11’de başlayan Dzeko, 46. dakikada yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.

Kaynak: iha