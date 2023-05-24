Edirne gülü doğduğu topraklarda hayat bulurken, Edirne Gülü'nün ikinci hasadı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi tarafından yeniden doğduğu topraklara kazandırılan ve Havsa Meslek Yüksekokulu ile Balkan Yerleşkesi'ndeki arazilerde ekimi yapılan Edirne gülü için Hasat Şenliği düzenlendi.

Trakya Üniversitesi ve Havsa Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 2. Gül Hasadı Şenliği'nin nbu yılki etkinleri arasında, Edirne gülünün bilimsel olarak ele alındığı panel de yer aldı.

Şenlik havasında geçen etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu, gül temalı fotoğraf yarışması sergisi düzenlendi ve dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Etkinlik kapsamında gül bahçesinde hasat gerçekleştirildi.

Edirne Gülü'nün kent tarihinde ve kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gülün Edirne tarihinde önemli bir yeri var, ama Edirne’de gül tarımı ve gülcülük kültürü tamamen kaybolmuş durumda. Havsa Meslek Yüksekokulu olarak kaybolan bu değerimizi yeniden canlandırmak amacıyla 3 yıldan beri çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Köylerde yerli gül olarak bilinen orijinal Edirne Güllerini tespit ediyor ve bazılarını Meslek Yüksekokulumuzdaki gen bahçesine taşıyoruz. 2020 yılında Meslek Yüksekokulumuzda oluşturduğumuz gül bahçesi ekonomik anlamda çiçeklenmeye başladı. Bu yıl Havsa Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte gülün tarihi, kullanımı, tarımı ve sorunlarını konu alan bir panel organize ettik. Panel sonrası da sembolik olarak gül hasadı gerçekleştireceğiz. Şölen tadında geçen etkinliğimize Havsa, Edirne, Uzunköprü, Keşan ve çevre köylerden yoğun bir katılım oldu. Bu durum bölgemizde gül bahçelerinin büyük bir agro turizm potansiyeline de sahip olduğunu göstermektedir. Gül bahçemiz Mayıs ayı sonuna kadar çiçeklenmeye devam edecek, ilgilenen herkesi bahçemize davet ediyoruz. Etkinliğimize katılan ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum"