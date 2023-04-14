Edirne Jandarması son bir haftada aralarında 11'i terör örgütü mensubu olan 57 kişiyi yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, son bir haftalık süre içerisinde terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra ettiği faaliyetleri paylaştı.

Alınan bilgiye göre, UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8’i yabancı uyruklu 21 şahıs ile askeri suçlardan aranan 25 şahıs olmak üzere toplamda 46 şahıs ile terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında; Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 3 şahıs, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 2 şahıs ve hudut birlikleri tarafından; FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 6 şahıs olmak üzere toplam 11 terör örgütü üyesi yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.