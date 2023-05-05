Edirne’de 1 haftadaki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftalık süre içerisinde icra edilen faaliyetler neticesinde 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre jandarma tarafından gerçekleşitirilen çalışmalarda; 129 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 kök kenevir bitkisi, 50 adet elektronik malzeme, 1 adet adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak gerekli yasal işlemler yapıldı.