Edirne İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uzunköprü ilçesinde 17 Nisan 2023 günü yapılan operasyonda çeşitli tarihi eserleri ele geçirerek 1 kişiyi gözaltına aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyet kapsamında; 5 adet Osmanlı dönemine ait madalya, 1 adet Arapça yazılı nutuk kitabı, 10 adet köstekli cep saati, 1 adet barometre, 30 adet Bizans ve Roma dönemine ait yüzük, 133 adet obje ve 10 adet sikke olmak üzere toplam 190 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.