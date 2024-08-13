Edirne İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadelede önemli bir başarıya imza atarak, binlerce kenevir bitkisi ele geçirerek imha edildi.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarının önlenmesi için yaptığı çalışmalarda önemli bir başarıya daha imza attı.

KOM Şube ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, D.Y. isimli şahsın tarlasında yapılan aramada yaklaşık 3 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Elde edilen bilgilere göre, şüpheli D.Y., tarlasında uyuşturucu madde üretimi yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yakalanan kenevir bitkileri ise kontrollü bir şekilde imha edildi.