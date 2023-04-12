Cumhuriyet Meydanı’nda ve Atatürk Parkı’nda yapılan düzenleme çalışmaları devam ederken, meydanda ihaleyi yapan şirkete ait malzemeler Keşanlı vatandaşlar tarafından tepki çekiyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Vatandaşlar, Keşan’ın en önemli ve merkezi olan Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan çalışmalar nedeniyle ihaleyi alan firmanın meydanı kullanacağı malzemelerle depo gibi doldurmasının yanlışlığına tepki gösterdi.

Her gün binlerce araç ve insanın geçtiği ve Keşan’a özellikle dışarıdan gelenler açısından kötü bir görüntü oluşturduğuna dikkati çeken ilçe sakinleri, söz konusu firmanın işi veren Keşan Belediyesi tarafından yeteri kadar denetlenmediğini de iddia ederek, "Alanın bazı noktalarında kazılan çukurların üzeri de açık bulunuyor. Bu çukurla oradan geçenler için de tehlike oluşturuyor. Keşan Belediyesi yetkililerini ve Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu’na bu konuda daha hassas olmaya davet ediyoruz” görüşlerine yer verdi.