Edirne'nin Keşan ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çalışmalarda meydanın depo olarak kullanılması tepki çekmişti. Yayımlanan haberimiz sonrasında harekete geçen Keşan Belediyesi ve firma yetkilileri meydandaki malzemeleri başka noktaya taşıyarak meydanı boşalttı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda ve Atatürk Parkı’nda yapılan düzenleme çalışmaları devam ederken, meydanda ihaleyi yapan şirkete ait malzemelerin yer alması Keşanlı vatandaşlar “Cumhuriyet Meydanı depo gibi” başlıklı haberde tepkiyle dile getirmişti.

Haberde vatandaşlar, Keşan’ın en önemli ve merkezi olan Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan çalışmalar nedeniyle ihaleyi alan firmanın, meydanı kullanacağı malzemelerle depo gibi doldurmasının yanlışlığına dikkat çekmişlerdi.

Haberin yayımlanması ardından harekete geçen Keşan Belediyesi ve firma yetkilileri, meydandaki malzemeleri oradan başka bir noktaya taşıyarak Cumhuriyet Meydanı’nı boşalttı.

Vatandaşlar bu şehir merkezindeki kötü görüntünün ortadan kalmasına teşekkür etti.